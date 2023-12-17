T.C. MARMARA EREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/141 Esas

DAVALI: TUFAN SARIKAYA -42487447268 T.C. Kimlik Nolu

Davacı Adalet German ve davalılara, ortak murisleri Melahat German'dan miras kalan dava konusu Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, 38 ada, 252 parsel numaralı, G Blok, 55 numaralı taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yargılamasında:

13/11/2023 Tarihli bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın dava tarihi 17.03.2023 itibarıyla değerinin 1.493.000,00 TL olacağı, taşınmazın açık arttırma yoluyla satılarak satış parasının payları oranında paydaşlara dağıtılarak ortaklığın giderilebileceği bildirilmiştir.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE İTİRAZ ETMEDİĞİNİZ TAKTİRDE bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,

İş bu ilanen tebligatın Tebligat Kanununun 31.Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrası için tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi.