Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:01

T.C. MARMARİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2016/85 Esas ve 2024/138 Karar

Sanık Hüseyin Turan, Yaşar ve Meryem oğlu, 26/03/1980 ERZURUM doğumlu, ERZURUM, PALANDÖKEN, Abdurrahmangazi mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:19648920694

Sanık Basit Tehdit, Cinsel Taciz, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan düşme verilmiş olup;hükümsanığın bildirdiğiadresine tebligat yapılamadığındanilanınyayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412sayılı CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecekbir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdikolunmak suretiyle istinaf hakkının olduğu, kanunyollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur .17/09/2024