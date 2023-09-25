T.C. MARMARİS 1. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 25 Eylül 2023

Örnek No:55*

2015/3056 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/3056 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:

Muğla ili, Marmaris ilçesi,Kemeraltı mahallesi, Dergahcivari mevkii ,185 ada, 296 parsel, 2. kat, 7 nolu bağımsız bölüm, 150/1560 arsa paylı, 340 m2 yüzölçümlü içinde beş katlı betonarme binası ana taşınmaz üzerinde yer alan, bağımsız bölüm daire niteliğindekitaşınmaz, Siteler Mahallesi, 237 Sokak No:2 Sarı Apartmanı, 2. Kat, İç kapı No:7 Marmaris/MUĞLA adresinde bulunmaktadır.185 ada 296 parsel taşınmaz, sahil yolu olarak anılan 207 Sokak cepheli konumda bulunmaktadır. Parsel üzerinde bir adet beş katlı betonarme bina olduğu, zemin katlarının bar şeklinde düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Parsel üzerindeki yapı yaklaşık 35 yaşındadır.Taşınmaz üzerindeki yapının kat mülkiyetine esas projesinin incelenmesi, zemin katında asma katlı olmak üzere 3 adet bağımsız bölüm, birinci katında 2 bağımsız bölüm,ikinci katında 2 bağımsız bölüm, üçüncü katında 2 bağımsız bölüm ile toplamda 9 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina dış cepheden boyalı olmasına rağmen tamir bakım ister durumdadır. İkinci katında yeralan 7 nolu bağımsız bölüm, kat irtifakına esas onaylı projesine göre projesine göre 2 yatak odası, mutfak, salon, hol, banyo/WC ve balkon tertibindedir.Kıymet takdiri istenilen, ikinci kat 7 numaralı bağımsız bölüm, apartman içindeki ortak merdiven ile çıkılmaktadır, projesi ile uyumlu halde olup, 2 yatak odası, salon, mutfak,hol ve balkon kısımlarından oluşmaktadır. Taşınmaz mesken vasfındadır.İç mekan özellikleri, daire kapısı çelik kapı, iç oda kapıları pres kapı olup, pencereleri PVC çiftcam, duvarlar ve tavan sıva üzeri boyalı/badanalı, zemini laminant parke kaplamadır.Giriş katında, salon ve yatak odası zeminleri parke, hol, mutfak alanları seramik kaplama,merdiven mermer, çatı arası katında üç yatak odası ve holü parke şeklinde yapılı, duvarları sıva üstü saten boyalıdır. Mutfak dolapları mevcut olup, tezgahı mermerit, üst dolap tezgah arası seramik yapılıdır. Banyo/Wc kısmında klozet, lavabo, kabinli kuvet olup, zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Giriş katında WC içinde klozet ve lavabo yapılı, zemin ve duvarları seramik, çatı katında banyo/Wc içinde klozet, dolaplı lavabo ve duş yeri olup, duvar ve zeminleri seramik yapılıdır. Hazır mutfak dolapları MDF, tezgahı granit, üst dolap tezgah arası seramik kaplıdır. İkinci kat 7 nolu daire vasıflı taşınmazın toplam kullanım alanı 80,00 m2'dir. Taşınmaz binanın arka cephesinde, 205 sokak ve 237 sokak cephelidir, 237 sokak üzerimden deniz manzarasına sahiptir. Taşınmazın elektrik ve suyu mevcut olup altyapısı tamdır. Taşınmaz denize cepheli, durumdadır, merkezi konumda çevresinde alışveriş imkanlarına, sosyal ve kamusal donatılara yakın konumdadır.

İmar Durumu: Marmaris Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/09/2022 tarih ve E-41823250-804.01-38228 sayılı yazısı ve ekindeki imar durum bilgisine göre;Taşınmazla ilgili 03/06/2017 tarihinde onaylanan Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı, Marmaris 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'nda TAKS: 0,80 KAKS: 2,00- 4 KATLI Yapılaşma koşullarında "TİCARET ALANI" kullanımında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 3.600.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/11/2023 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 30/11/2023 - 10:04

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/12/2023 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 10:04

15/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.