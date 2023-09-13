T.C. MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Eylül 2023

Dosya No 2019/262 Esas, 2022/1294 Karar

Müşteki Sanık Cüneyt BAŞARAN,Selami oğlu, Belgüzar'dan olma, 18/02/1990 Bursa doğumlu İzmir Bornova Birliknüfusuna kayıtlı.T.C. Kimlik No: 18950115088 Sanık hakkında Mağdur Tuğberk Erdoğan'a yönelik hakaret suçundan düşme, diğer müşteki Sanık İsmail Dirincanlı'ya karşı hakaret suçundanHükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Müşteki sanık İsmail Diricanlıya karşı Basit Tıbbi Müdahale ile giderilebilir nitelikte kasten yaralama suçundan Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup hüküm müşteki sanığın bildirdiğiadresine tebligat yapılmadığından, adresinde bulunamayan sanık hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden ilanınyayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412sayılı CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecekbir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdikolunmak suretiyleTemyiz hakkının olduğu, kanunyollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05.09.2023