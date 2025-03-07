Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:01

T.C. MARMARİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/100 Esas

Davacılar Havva AYDIN, İbrahim DEMİRTAŞ, Rafiye DEVECİ ve Safiye GEZER ile Davalılar MARMARİS MALİYE HAZİNESİ, MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve Süleyman DEMİRTAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında; Muğlaili, Marmaris ilçesi, İçmeler mahallesinde kain; DOĞUSU: Devlet Ormanı

BATISI: Kısmen devlet ormanı kısmen Yaşar DEMİRTAŞ

KUZEYİ: Devlet Ormanı

GÜNEYİ: Kısmen devlet ormanı kısmen Yaşar DEMİRTAŞ ile çevrili olan,

Dava konusu daha önceden tapunun 40 cilt, 3 sayfa, 116 sıra nosu ile 19/04/1977 tarihiyle davacıların babası Süleyman DEMİRTAŞ adına kayıtlı olan 11.540,755m² yüz ölçümündeki taşınmazın tapu kaydının iptali ile, davacılar adına eşit olarak kaydedilmesini talep etmişlerdir.

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşma günü 18/03/2025 günü saat 09:30'dur.

Mevkii ve sınırları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var ise TMK'nın 713. Maddesi gereğince işbu ilanın yayınladığı tarihten itibaren üç ay içerisinde mahkememiz dosyasına müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri hususu İLAN olunur. 23/12/2024