Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:01

T.C. MARMARİS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 77994167-2021/473-Ceza Dava Dosyası

Aşağıda kimliği yazılı mağdur sanık Rovshan Mamıyev hakkında mahkememizin06/06/2023 tarih 2021/473 esas 2023/320 sayılı kararı ile 1500 TL Adli Para Cezası İle cezalandırılmasına ve 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, 7 gün içerisinde en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ya da Zabıt Katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle, Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur. 16/04/2025

MAĞDUR SANIK: ROVSHAN MAMIYEV Qasım ve Melahat kızı, 29/05/1986 Nahcivan doğumlu