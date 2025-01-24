T.C. MAZGİRT ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. MAZGİRT ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'DEN

Sayı : E.69635101-2019/100-Ceza Dava Dosyası 16.01.2025

Khaere ve Izhaef oğlu, 27/02/1981 Deyrızor doğumlu, Gülveren Mah. Uzun Sok. No:1 Polatlı/ ANKARA adresinde oturan Suriye uyruklu Mohammad FAHAD' in sanık olarak yer aldığı Mazgirt Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/100 Esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen 26/05/2023 tarih, 2019/100 Esas, 2023/78 Karar sayılı karar ile sanık Mohammad FAHAD hakkında beraat kararı verilmiş olup, verilen beraat kararına karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından 14/08/2023 tarihinde istinaf talebinde bulunulduğu, Sanık Mohammad FAHAD' in adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 16.01.2025