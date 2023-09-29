T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/147 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Elazığ İli Karakoçan İlçesi Üçbudak köyü nüfusuna kayıtlı, Aziz ve Pervan kızı 1990 doğumlu 363******246 T.C. kimlik numaralı Nuran Doğan ve Malatya İli Akçadağ İlçesi Harunuşağı köyü nüfusuna kayıtlı, Aziz ve Pervan kızı 1988 doğumlu, 363*******018 T.C. kimlik numaralı Nuray Doğan Karagöz'ün adresleri tespit edilemediğinden adına Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Duruşma Zaptı tebliğ edilmemiş olup; ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2023