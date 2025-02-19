T.C. MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul adresi, Esentepe Mahallesi, Tevfik Erdönmez Paşa Sokak No: 22 D:11 Şişli/İstanbul adresindedir.

2-Gayrimenkul Şişli Tapu Müdürlüğünde; İstanbul ili, Şişli ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 36 pafta, 1229 ada, 48 parsel, Kat:4, Bağımsız bölüm 11 olarak kayıtlıdır.

3-Satışa çıkarılan gayrimenkule 9.500.000,00-TL (Dokuz milyon beş yüz bin Türk Lirası) %1 KDV hariç rayiç değer biçilmiştir.

4-Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden ( %7,5 nispetinde) 712.500,00-TL (Yedi yüz on iki bin beş yüz Türk Lirası) teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak; Para, banka Teminat Mektubu, Sigorta Şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahsil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahviller (Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilerek'' kabul edilecektir.

5-Gayrimenkulün birinci artırması 11.03.2025 tarihinde saat 11:30'da açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığınca (Adres: Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 56 Fatih/İstanbul) yapılacaktır.

6-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7-Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 10.00'a kadar komisyonun toplandığı Vergi Dairesi veznesine yatırılır. (Alacaklı Mecidiyeköy Vergi Dairesi

Müdürlüğünün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'a kadar Mecidiyeköy Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir. Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise, bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde, gün ve saatte (18.03.2025 tarihinde saat 11:30'da) tekrar artırmaya çıkartılacaktır.

9-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 0212 2124541 Dahili 3095 telefon numarasından Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden bilgi edinilebilir.