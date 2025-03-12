Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/149 Esas

Davacı Sınırlı Sorumlu Fey-San Konut Yapı Kooperatifi tarafından davalılar Anne Irene Hoper vd. aleyhine açılan İzmir ili, Menderes ilçesi, Özdere Mahallesi 1192 ada 12 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak Elatmanın Önlenmesi, ve Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Anne Irene Hopper'e tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından mahkememiz dosyası ile birleşen Menderes 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/211 Esas sayılı dosyası dava dilekçesi, birleştirme kararı tebliğ edilememiş, bu sebeple ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasının duruşması 08/05/2025 günü saat: 11.30'a bırakılmıştır.

İş bu ilanın davalı Anne Irene Hopper'e ilanen tebliği ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, AYRICA ilanın tebliğinden itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunulması hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29-31 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.