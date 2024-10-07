T.C. MENDERES 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

Sayı: E.81474632-2019/363-Ceza Dava Dosyası 30.09.2024

Konu: Mehmet ŞENOL

Sebahattin ve Nefize oğlu Kırcalı 27/07/1982 doğumlu, İzmir, Bornova, Tuna mah/köy nüfusunda kayıtlı Sanık Mehmet ŞENOL hakkında mahkememizin 12/05/2023 tarih, 2019/363 Esas, 2023/359 sayılı ilamı ile "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan TCK' nın 89/1. Maddesi gereğince neticeten 9.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasınave TCK'nın 53/6. Maddesi gereğince 5 AY SÜRE İLE SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASINA karar verildiği, mahkememiz kararı Sanık Mehmet ŞENOL' a tebliğ edilememiş olup;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren7 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.