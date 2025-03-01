Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. MENDERES TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Sayın ÖMER ŞENGÖNÜL ve NURİ ŞENGÖNÜL

İzmir İli,Menderes İlçesi Gölcükler mah. 691 Ada 2 Parselde kayıtlı taşınmazın beyanlar/muhdesat hanesinde DOĞUSUNDAKİ 1 KATLI BİNA ÖMER ŞENGÖNÜL, DİĞER BİR KATLI BİNA NURİ ŞENGÖNÜL’E AİTTİR” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup ,söz konusu Muhdesat/Beyanın Menderes Kadastro Müdürlüğünün 19/02/2025 tarih 2025/55 Fen Kayıt numaralı tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup ,iş bu ilanın 7 (yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususunu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilmeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliği olunur.