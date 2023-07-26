T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26 Temmuz 2023

Sayı: 2023/110 Esas

Davacı Zeynep Yıldırım tarafından davalı Nejla Yalçın T.C.:178***398 (adresi Cumhuriyet Mah.inönü Cd. 50/19 Polatlı/ANKARA), aleyhine açılan, Menemen 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/110 Esas sayılı Tapu İptali ve Tescil konulu davanın yapılan yargılamasında; tespit edilen adreslere tebligatların yapılamadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalı Nejla Yalçın'a dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanen tebliğde dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK'nın 122/1. maddesine göre iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.