T.C. MENEMEN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. MENEMEN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
Sayı: 2024/3 Tereke Satış 19/03/2025 Konu: tereke açılış ilanıTEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN
MAHKEMESİ: Menemen 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.04.2011 tarih ve 2011/246
Esas 2011/493 Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine
ilişkin karar
MİRAS BIRAKAN: İzmir ili Menemen ilçesi Görece köyü nüfusuna kayıtlı Şerif ve Emine
Dudu'dan olma 30.10.1947 D.lu 21590228414 T.C. Kimlik numaralı
20.12.2010 tarihinde vefat eden Hüseyin TUNA
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.