Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:01

T.C. MENEMEN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Sayı: 2024/3 Tereke Satış 19/03/2025 Konu: tereke açılış ilanıTEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

MAHKEMESİ: Menemen 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.04.2011 tarih ve 2011/246

Esas 2011/493 Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine

ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN: İzmir ili Menemen ilçesi Görece köyü nüfusuna kayıtlı Şerif ve Emine

Dudu'dan olma 30.10.1947 D.lu 21590228414 T.C. Kimlik numaralı

20.12.2010 tarihinde vefat eden Hüseyin TUNA

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.