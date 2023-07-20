T.C. MENEMEN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2020/106 Esas

KARAR NO: 2022/411

Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/06/2022 tarihli ilamı ile 79/1.a maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS, 25000 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e),VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Emine oğlu, 1994 doğumlu Suriye uyruklu 99327581026 yabancı kimlik numaralı HÜSEYİN ABDULHAMİD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli emri tebliğ edilememiş ilgiliye ulaşılamadığı anlaşılmakla kararın ilgiliye İLAN YOLUYLA TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Sanığın kararın kararın tebliğ tarihinden itibarenYEDİ GÜN içerisinde, mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yada bulunulan ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NE İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, kanunyoluna gidilmediği taktirde kararın kesinleşeceğine dair ihtaratla, 5271 sayılı CMK’nın 35/1, 231/1 maddesi uyarınca ve 232/6. maddesine uygun olarak, karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10.07.2023