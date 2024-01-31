T.C. MENEMEN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 31.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2015/305 Esas

KARAR NO: 2020/275

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2020 tarihli ilamı ile Sanıklar Özbey Karataş ve Mustafa Kavuncu'nun BERAATLERİNE, sanık Metin Reka'nın 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, suçtan zarar görme ihtimali bulunan keşideci şirket yetkilisi Uğur ve Kamuran oğlu, 01/03/1977 doğumlu, Diyarbakır, Sur, Cevatpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı OKAN ÖZSÜMER (T.C. Kimlik No: 17590892090) tüm aramalara rağmen bulunamamış, yokluğunda verilengerekçeli karar tebliğ edilememiş olmakla kararın tebliği iletebliğden itibaren YEDİ GÜN içerisinde istinaf hakkının bulunduğunun İLAN YOLUYLA TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.01.2024