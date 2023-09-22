T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI (M²'Sİ)

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ

İHALE BİTİŞ SAATİ

1

MENEMEN

SEYREK

388

1

7.324

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

24.901.600,00

747.048,00

03.10.2023

10.00

10.15

2

MENEMEN

SEYREK

396

1

4.406

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

19.827.000,00

594.810,00

03.10.2023

10.20

10.35

3

MENEMEN

SEYREK

397

1

4.423

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

19.903.500,00

597.105,00

03.10.2023

10.40

10.55

4

MENEMEN

SEYREK

398

1

4.540

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

20.430.000,00

612.900,00

03.10.2023

11.00

11.15

5

MENEMEN

SEYREK

399

1

29.811

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

80.489.700,00

2.414.691,00

03.10.2023

11.20

11.35

6

MENEMEN

SEYREK

400

1

35.038

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

87.595.000,00

2.627.850,00

03.10.2023

11.40

11.55

7

MENEMEN

SEYREK

403

1

37.869

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

102.246.300,00

3.067.389,00

03.10.2023

12.00

12.15

8

MENEMEN

SEYREK

404

1

6.702

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

27.478.200,00

824.346,00

03.10.2023

12.20

12.35

9

MENEMEN

SEYREK

405

1

5.522

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

22.088.000,00

662.640,00

03.10.2023

13.30

13.45

10

MENEMEN

SEYREK

406

1

5.898

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

23.592.000,00

707.760,00

03.10.2023

13.50

14.05

11

MENEMEN

SEYREK

418

1

6.984

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

27.936.000,00

838.080,00

03.10.2023

14.10

14.25

12

MENEMEN

SEYREK

419

1

5.475

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

23.542.500,00

706.275,00

03.10.2023

14.30

14.45

13

MENEMEN

SEYREK

420

1

3.233

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

14.548.500,00

436.455,00

03.10.2023

14.50

15.05

14

MENEMEN

SEYREK

441

1

6.439

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

16.741.400,00

502.242,00

04.10.2023

10.00

10.15

15

MENEMEN

SEYREK

442

1

7.602

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

19.765.200,00

592.956,00

04.10.2023

10.20

10.35

16

MENEMEN

SEYREK

443

1

7.666

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

19.931.600,00

597.948,00

04.10.2023

10.40

10.55

17

MENEMEN

SEYREK

444

1

6.327

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

16.450.200,00

493.506,00

04.10.2023

11.00

11.15

18

MENEMEN

SEYREK

490

1

6.146

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.823.400,00

534.702,00

04.10.2023

11.20

11.35

19

MENEMEN

SEYREK

491

1

6.653

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

19.293.700,00

578.811,00

04.10.2023

11.40

11.55

20

MENEMEN

SEYREK

492

1

28.022

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

70.055.000,00

2.101.650,00

04.10.2023

12.00

12.15

21

MENEMEN

SEYREK

493

1

5.873

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.031.700,00

510.951,00

04.10.2023

12.20

12.35

22

MENEMEN

SEYREK

495

1

5.479

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

15.889.100,00

476.673,00

04.10.2023

13.30

13.45

23

MENEMEN

SEYREK

496

1

4.987

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

14.462.300,00

433.869,00

04.10.2023

13.50

14.05

24

MENEMEN

SEYREK

497

1

4.807

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

13.940.300,00

418.209,00

04.10.2023

14.10

14.25

25

MENEMEN

SEYREK

498

1

6.856

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

19.882.400,00

596.472,00

04.10.2023

14.30

14.45

26

MENEMEN

SEYREK

517

1

4.050

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

12.555.000,00

376.650,00

04.10.2023

14.50

15.05

27

MENEMEN

SEYREK

401

1

31.182

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

65.482.200,00

1.964.466,00

05.10.2023

10.00

10.15

28

MENEMEN

SEYREK

407

1

4.601

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.943.900,00

538.317,00

05.10.2023

10.20

10.35

29

MENEMEN

SEYREK

408

1

4.370

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.043.000,00

511.290,00

05.10.2023

10.40

10.55

30

MENEMEN

SEYREK

409

1

4.412

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.206.800,00

516.204,00

05.10.2023

11.00

11.15

31

MENEMEN

SEYREK

410

1

5.577

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

21.750.300,00

652.509,00

05.10.2023

11.20

11.35

32

MENEMEN

SEYREK

411

1

5.387

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

21.009.300,00

630.279,00

05.10.2023

11.40

11.55

33

MENEMEN

SEYREK

412

1

5.394

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

21.576.000,00

647.280,00

05.10.2023

12.00

12.15

34

MENEMEN

SEYREK

415

1

5.560

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

22.240.000,00

667.200,00

05.10.2023

12.20

12.35

35

MENEMEN

SEYREK

425

1

5.371

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

13.964.600,00

418.938,00

05.10.2023

13.30

13.45

36

MENEMEN

SEYREK

426

1

6.513

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

16.933.800,00

508.014,00

05.10.2023

13.50

14.05

37

MENEMEN

SEYREK

427

1

29.359

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

61.653.900,00

1.849.617,00

05.10.2023

14.10

14.25

38

MENEMEN

SEYREK

428

1

4.769

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

12.876.300,00

386.289,00

05.10.2023

14.30

14.45

39

MENEMEN

SEYREK

429

1

5.208

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

14.061.600,00

421.848,00

05.10.2023

14.50

15.05

40

MENEMEN

SEYREK

430

1

5.847

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

15.786.900,00

473.607,00

05.10.2023

15.10

15.25

41

MENEMEN

SEYREK

431

1

5.861

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

15.824.700,00

474.741,00

05.10.2023

15.30

15.45

42

MENEMEN

SEYREK

432

1

25.147

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

70.411.600,00

2.112.348,00

05.10.2023

15.50

16.05

43

MENEMEN

SEYREK

433

1

5.686

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

21.606.800,00

648.204,00

05.10.2023

16.10

16.25

44

MENEMEN

SEYREK

434

1

8.493

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

32.273.400,00

968.202,00

05.10.2023

16.30

16.45

45

MENEMEN

SEYREK

436

1

5.213

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

13.553.800,00

406.614,00

05.10.2023

16.50

17.05

46

MENEMEN

SEYREK

437

1

5.116

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

13.301.600,00

399.048,00

05.10.2023

17.10

17.25

47

MENEMEN

SEYREK

438

1

6.565

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.069.000,00

512.070,00

06.10.2023

10.00

10.15

48

MENEMEN

SEYREK

439

1

6.426

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

16.707.600,00

501.228,00

06.10.2023

10.20

10.35

49

MENEMEN

SEYREK

446

1

6.969

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

18.816.300,00

564.489,00

06.10.2023

10.40

10.55

50

MENEMEN

SEYREK

447

1

8.698

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

23.484.600,00

704.538,00

06.10.2023

11.00

11.15

51

MENEMEN

SEYREK

448

1

6.347

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.136.900,00

514.107,00

06.10.2023

11.20

11.35

52

MENEMEN

SEYREK

449

1

5.513

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

14.885.100,00

446.553,00

06.10.2023

11.40

11.55

53

MENEMEN

SEYREK

450

1

5.055

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

13.648.500,00

409.455,00

06.10.2023

12.00

12.15

54

MENEMEN

SEYREK

451

1

7.931

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

22.999.900,00

689.997,00

06.10.2023

12.20

12.35

55

MENEMEN

SEYREK

452

1

5.757

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

16.695.300,00

500.859,00

06.10.2023

13.30

13.45

56

MENEMEN

SEYREK

453

1

20.239

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

50.597.500,00

1.517.925,00

06.10.2023

13.50

14.05

57

MENEMEN

SEYREK

454

1

2.890

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

8.092.000,00

242.760,00

06.10.2023

14.10

14.25

58

MENEMEN

SEYREK

455

1

6.202

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.985.800,00

539.574,00

06.10.2023

14.30

14.45

59

MENEMEN

SEYREK

456

1

6.271

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

19.440.100,00

583.203,00

06.10.2023

14.50

15.05

60

MENEMEN

SEYREK

457

1

5.912

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

18.327.200,00

549.816,00

06.10.2023

15.10

15.25

61

MENEMEN

SEYREK

500

1

6.103

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

18.309.000,00

549.270,00

06.10.2023

15.30

15.45

62

MENEMEN

SEYREK

502

1

5.778

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

17.334.000,00

520.020,00

06.10.2023

15.50

16.05

63

MENEMEN

SEYREK

503

1

6.278

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

18.834.000,00

565.020,00

06.10.2023

16.10

16.25

64

MENEMEN

SEYREK

505

1

6.671

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

20.680.100,00

620.403,00

06.10.2023

16.30

16.45

65

MENEMEN

SEYREK

506

1

7.021

ARSA

E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT

21.765.100,00

652.953,00

06.10.2023

16.50

17.05

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 65 adet taşınmaz  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.  

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 1.500,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3. İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4. Muhammen bedeller , geçici teminat bedelleri  ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 03.10.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 02.10.2023 Pazartesi günü saat 15.00, 04.10.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 03.10.2023 Salı günü saat: 15:00, 05.10.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 04.10.2023 Çarşamba günü saat:15:00, 06.10.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 05.10.2023 Perşembe günü saat:15:00 ‘a kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1 Dilekçe,

9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2 İmza beyannamesi,

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

9.11 İhale dokümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

a) Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR    

b) Tel: 444 80 08

İlan olunur.

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