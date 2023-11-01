T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

Yayınlanma: 01 Kasım 2023

T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI    (M²'Sİ)

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ

İHALE BİTİŞ SAATİ

1

MENEMEN

SEYREK

417

1

3.918

ARSA

E:1.00 YAPILAŞMA KOŞULLU TİCARET

14.104.800,00

423.144,00

17.11.2023

10:00

10:15

2

MENEMEN

SEYREK

435

1

4.526

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

13.804.300,00

414.129,00

17.11.2023

10:20

10:35

3

MENEMEN

SEYREK

460

1

4.942

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

14.826.000,00

444.780,00

17.11.2023

10:40

10:55

4

MENEMEN

SEYREK

461

1

7.446

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

22.338.000,00

670.140,00

17.11.2023

11:00

11:15

5

MENEMEN

SEYREK

462

1

6.152

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

18.763.600,00

562.908,00

17.11.2023

11:20

11:35

6

MENEMEN

SEYREK

463

1

6.095

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

18.589.750,00

557.691,00

17.11.2023

11:40

11:55

7

MENEMEN

SEYREK

464

1

7.945

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

24.629.500,00

738.885,00

17.11.2023

12.00

12:15

8

MENEMEN

SEYREK

469

1

15.176

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

44.465.680,00

1.333.968,00

17.11.2023

13:30

13:45

9

MENEMEN

SEYREK

470

1

13.991

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

50.647.420,00

1.519.422,00

17.11.2023

13:50

14:05

10

MENEMEN

SEYREK

471

1

13.362

ARSA

E:1.50 HMAX:5.50M TİCARİ DEPOLAMA

46.098.900,00

1.382.967,00

17.11.2023

14:10

14:25

11

MENEMEN

SEYREK

494

1

3.818

ARSA

E:1.00 YAPILAŞMA KOŞULLU TİCARET

11.835.800,00

355.074,00

17.11.2023

14:30

14:45

12

MENEMEN

SEYREK

556

1

15.579

ARSA

E:0.25 HMAX: SERBEST YAPILAŞMA KOŞULLU TİCARİ MERKEZ

64.185.480,00

1.925.562,00

17.11.2023

14:50

15:05

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 12 adet taşınmaz  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.  

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 1.500,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3. İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4. Muhammen bedeller , geçici teminat bedelleri  ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 17.11.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 16.11.2023 Perşembe günü saat 15.00 ‘a kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimini vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1 Dilekçe,

9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2 İmza beyannamesi,

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

9.11 İhale dokümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

a) Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR    

b) Tel: 444 80 08

Dahili: 3147

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01920143