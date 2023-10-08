T.C. MENEMEN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/2186 Esas 04/10/2023
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talebiyle mahkememizde dava açılan HAMİD TEKİN hakkında bilgisi bulunanların 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek yahut iletişime geçerek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 36487238292
ADI SOYADI: HAMİD TEKİN
BABA ADI: ABDURRAHMAN
ANA ADI: ZÜBEYDE
DOĞUM TARİHİ: 03/12/1962
DOĞUM YERİ: BİSMİL
İKAMETGAH ADRESİ: Esatpaşa Mah. 1210 Sk. No:52 İç Kapı No:6 Menemen/ İZMİR
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