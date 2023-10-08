T.C. MENEMEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Ekim 2023

Sayı: 2022/2186 Esas 04/10/2023

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talebiyle mahkememizde dava açılan HAMİD TEKİN hakkında bilgisi bulunanların 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek yahut iletişime geçerek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO: 36487238292

ADI SOYADI: HAMİD TEKİN

BABA ADI: ABDURRAHMAN

ANA ADI: ZÜBEYDE

DOĞUM TARİHİ: 03/12/1962

DOĞUM YERİ: BİSMİL

İKAMETGAH ADRESİ: Esatpaşa Mah. 1210 Sk. No:52 İç Kapı No:6 Menemen/ İZMİR