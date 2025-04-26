T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:01

T.C. MENGEN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/4 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bolu İli, Mengen İlçesi, Nazırlar Köyü 105 Ada, 34 Parsel,

Yüzölçümü: 4.381,51 m2

Kıymeti: 7.824.225,27 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:04

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.