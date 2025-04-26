T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MENGEN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/4 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bolu İli, Mengen İlçesi, Nazırlar Köyü 105 Ada, 34 Parsel,
Yüzölçümü: 4.381,51 m2
Kıymeti: 7.824.225,27 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:04
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.