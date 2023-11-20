T.C. MERSİN 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Kasım 2023

Sayı: 2019/439 Esas

Davacı, KASIM ÇEKERBİÇER ile Davalılar, ADEM EROĞLU v.s. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dahili davalıBetülYeşilyurt için dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalıya “Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz veve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK. 122,128,129 maddeleri gereğince ihtar olunur.” hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/11/2023

İLGİLİ KİŞİ: BETÜL YEŞİLYURT-53140082924