T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/2427 Esas

DAVALILAR: SELAMİ ÖZTEKİN (TC: 25075650752)

HATİCE ÖZTEKİN (TC: 15340308150)

HELİN ÖZTEKİN (TC: 41353109286)

Müteveffa Rahime Şavlı'nın vasiyetnamesinin açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17.10.2024 günü saat: 09.36 da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 137, 138, 139.maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.