Yayınlanma: 06.01.2025 - 00:01

T.C. MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/754 Esas

DAVACI : AYŞE ALKIŞ (TC:25445571250)

DAVALI : HALİL ALKIŞ (TC:71137128448)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağının bildirildiği tebligat çıkarılmış olup, adresinizin meçhul olması sebebiyletebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi vetensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Ayşe Alkış tarafından evlilik birliği içinde müşterek 2 çocuğunuzun olduğu, fikren ve ruhen anlaşamadığınız, evliliği devam ettirmede toplumsal ve kişisel bir yararın bulunmadığı iddiası ile açılan boşanma davası ile ilgili dava dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 129 maddesindeki koşulları taşıyan cevap dilekçesi ve karşı delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde HMK 128 maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.