Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:01

T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/775

Mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonucunda; Davacı Abbas Ekiztarafından Mersin ili, Mezitli, ilçesi, Bozön Mah. 460,463,464 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesi talep edilmiş, Mahkememizce yurt dışı tebligatı çıkartıldığı ancak şahsın tanınmadığından yurt dışı tebligatının iade edildiğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 12/05/2025 günü saat: 09:12'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunda yargılama yapılıp karar verileceği hususu HMK'nun 147/2.maddesine göre dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/03/2025

DAVALI: ZÜBEYİR SÖKMEN -T.C. 22915240678

NİYAZ ve BESRA oğlu,01/01/1966 doğumlu