T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

Sayı: 2022/2673 Esas 13/06/2024

Konu: Gaiplik İlanı

Davacı tarafça verilen dava dilekçesi ile 48691107264 TC Kimlik Numaralı Memet YANIK'ın 1996 yılından bu yana kendisinden haber alınamadığını, izine rastlanmadığı Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Memet YANIK'ı tanıyan ve bilenlerin 2. ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Memet Yanık'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 13/06/2024