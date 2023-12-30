T.C. MERSİN 5. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

Sayı: 2019/822 Esas

Mahkememizin 27/03/2022 tarihli kararı ile davacı Fikret PINARBAŞI ile davalı Çek Cum.uyruklu Josef Veruzena kızı, 19/04/1978 d.lu SONA PINARBAŞI KIRSCHNEROVA'nın boşanmalarına ilişkin Tempelhof-Kreuzberg Yerel Mahkemesi Aile Meseleleri ile İlgili Bölümler (Aile Mahkemesi) tarafından verilen 21/05/2002 tarih ve 177 F 2155/02 sayılı, 21/05/2002 kesinleşme tarihli kararın tanınmasına ve tenfizine karar verilmiş olup iş bu karara karşı tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği İLANEN tebliğ olunur.