T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2023/1837 Esas
Konu : Gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenilen Abdullah ERDEN'i tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 01/10/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 25070661388
ADI SOYADI : ABDULLAH ERDEN
BABA ADI : ŞERAFETTİN
ANA ADI : HEDİYE
DOĞUM TARİHİ : 04/07/1997
DOĞUM YERİ : İDİL
İKAMETGAH ADRESİ : Halkkent Mah. Fırat Cad. No:2A İç Kapı No:1Toroslar/ MERSİN
#ilangovtr Basın No: ILN02142168