Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/1837 Esas

Konu : Gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenilen Abdullah ERDEN'i tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 01/10/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 25070661388

ADI SOYADI : ABDULLAH ERDEN

BABA ADI : ŞERAFETTİN

ANA ADI : HEDİYE

DOĞUM TARİHİ : 04/07/1997

DOĞUM YERİ : İDİL

İKAMETGAH ADRESİ : Halkkent Mah. Fırat Cad. No:2A İç Kapı No:1Toroslar/ MERSİN