T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Haziran 2023

DOSYA NO: 2023/34 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili, Akdeniz ilçesi

MEVKİİ: Mahmudiye Mahallesi

PAFTA NO:

ADA NO: 83

PARSEL NO: 16

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: ZAFER GÜNAYDIN

İDARENİN ADI: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 16 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 04/04/2023