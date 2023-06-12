T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2023/34 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili, Akdeniz ilçesi
MEVKİİ: Mahmudiye Mahallesi
PAFTA NO:
ADA NO: 83
PARSEL NO: 16
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ:
MALİKLERİN ADI VE SOYADI: ZAFER GÜNAYDIN
İDARENİN ADI: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 16 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 04/04/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01843640