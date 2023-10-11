T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/465

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Yenişehir ilçesi, Uzunkaş Mahallesi, 169 ada, 1 parsel

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 169

PARSEL NO: 1

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 601,23 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: İBRAHİM SUSAM, FATMA GEZER, RAHŞAN BALA, ALİ KOÇ, DİLEK KOÇ, İBRAHİM KOÇ, ÜMMÜ SAY, MUSTAFA KOÇ, DURANALİ GÜNGÖR, PAKİZE ÜNALAN, ESRA KOCAMEMİK, HABİBE ERSOY

İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Mersin İli, Yenişehir ilçesi, Uzunkaş Mahallesi, 169 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 02/08/2023