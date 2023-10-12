T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

Sayı: 2022/491 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Akdeniz İlçesi

MEVKİİ: Sarıibrahimli Mahallesi

PAFTA NO:

ADA NO: 142

PARSEL NO: 18

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: 1- HURİYE KARA-22792970828

2- MUSTAFA KAÇAR-36439640982

3- SEVGİ TOROS-36442640818

İDARENİN ADI: KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahimli Mahallesi, 142 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2023