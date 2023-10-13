T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/325

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nacarlı Mahallesi

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 393

PARSEL NO: 1

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 11.66 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: HUZURKENT EVRENLİ MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

İDARENİN ADI: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nacarlı Mahallesi, 393 ada, 1 nolu parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.06/06/2023