T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/397

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili, Mezitli ilçesi, Fındıkpınarı Mahallesi

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 104 ada

PARSEL NO: 173 ve 176

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 173 sayılı parselde 82,89 m2; 176 sayılı parselde 88,03 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: ALİ GÖK, İRFAN GÖK, İSA GÖK, ABDULLAH GÖK

İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Mersin ili, Mezitli ilçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 104 ada, 173 ve 176 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/07/2023