T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2023/403
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 104
PARSEL NO: 23
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ: 610,70 m2 irtifak hakkı, 25,81 m2 mülkiyet hakkı
MALİKLERİN ADI VE SOYADI: DAVUT AYTEKİN
İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mah., 104 ada 23 sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 11/08/2023