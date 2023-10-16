T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/403

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 104

PARSEL NO: 23

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 610,70 m2 irtifak hakkı, 25,81 m2 mülkiyet hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: DAVUT AYTEKİN

İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mah., 104 ada 23 sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 11/08/2023