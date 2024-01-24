T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/819Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Akdeniz İlçesi

MEVKİİ: Evci Köyü/Mahallesi

PAFTA NO:

ADA NO: 136

PARSEL NO: 13

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Oktay Işık

İDARENİN ADI: Mersin Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Köyü/Mahallesi, 136 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 17/01/2024