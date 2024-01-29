T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/804

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Toroslar İlçesi

MEVKİİ: Evcili Mahallesi

PAFTA NO:

ADA NO: 135

PARSEL NO: 15

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN ÇİNAN-48001130906

İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 135 Ada, 15 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.14/12/2023