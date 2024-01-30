T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 30.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/806

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Toroslar İlçesi,

MEVKİİ: Evcili Mahallesi,

PAFTA NO:

ADA NO: 141

PARSEL NO: 1

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: MERYEM AK - 36682507704

MEHMET SANDAL - 36748506122

SUNA ATEŞ - 51268022488

İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 141 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2023