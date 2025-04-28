T.C. MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:01

T.C. MERSİN 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/234 Esas

DAVALILAR: 1-FIRAT TAŞVUR-46360184226-TC. 2-NURHAN TOL-11429349700-TC.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mersin ili, Mezitli ilçesi. Çevik mahallesi. 275 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/06/2025 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz. Aksi taktirde H.M.K.'nun 137. 138. 139.maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.