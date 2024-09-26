Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas: 2024/203 Esas 29/06/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Gözne mah.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 2394

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 644,04

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , FATMA CÜCE, GÜLŞAH SARI, HALİT SAKAR, KADRİYE TAŞKIN, MUSTAFA SAKAR, YUSUF SAKAR

İDARENİN ADI :TÜRKİYEELEKTRİKDAĞITIMA.Ş

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi2394 parsel sayılıtaşınmazın 644,04m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2024/203 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.