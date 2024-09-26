Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas: 2024/196 04/07/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Darısekisi Mahallesi46 ve 58 parsel

MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Darısekisi Mah

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 46 ve 58

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.236,52

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar, FATMA SAKAR, MÜNEVVER SAKAR, MÜNEVVER HAVVA FİDAN, ŞÜKRAN SAKAR

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesiDarısekisiMahallesi46 ve 58 parsel sayılıtaşınmazın 3.236,52 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2024/196 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.