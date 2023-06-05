T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 05 Haziran 2023

Esas: 2023/169 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili Mezitli İlçesi Sarılar Mahallesi 112 ada6 parsel

MEVKİİ: Mersin ili Mezitli İlçesi Sarılar Mah.

PAFTA NO:

ADA NO: 112

PARSEL NO: 6

VASFI: -

YÜZÖLÇÜMÜ: 400,41

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Davalılar, HARUN TUVAN, HAVVA TUVAN

İDARENİN ADI: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusuMersin ili Mezitli İlçesi Sarılar Mahallesi 112 ada6 parsel sayılıtaşınmazın 400,41 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/169 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/05/2023