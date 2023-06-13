T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13 Haziran 2023

Esas: 2023/198 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili Akdeniz İlçesi Nacarlı Mahallesi 360 Ada 15 parsel

MEVKİİ: Mersin ili Akdeniz İlçesi Nacarlı Mah.

PAFTA NO:

ADA NO: 360

PARSEL NO: 15

VASFI: -

YÜZÖLÇÜMÜ: 116,32

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Davalı , ERMAN REFİK TOROĞLU

İDARENİN ADI: TCDD işletmesi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili Akdeniz İlçesi Nacarlı Mahallesi 360 Ada 15 parsel sayılı taşınmazın 116,38 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/198 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.02/06/2023