T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Esas: 2023/199 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili Akdeniz İlçesi Nacarlı Mah. 394 Ada 2 Parsel
MEVKİİ: Mersin ili Akdeniz İlçesi Nacarlı Mah.
PAFTA NO:
ADA NO: 394
PARSEL NO: 2
VASFI: -
YÜZÖLÇÜMÜ: 35,93
MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Davalı , MEMET BOZKUŞ
İDARENİN ADI: TCDD işletmesi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusuMersin ili Akdeniz İlçesi Nacarlı Mah. 394 Ada 2 Parsel sayılıtaşınmazın 35,93 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/199 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.02/06/2023