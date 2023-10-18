T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18 Ekim 2023

Esas: 2023/129 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili,Yenişehir İlçesi,Menteş Mahallesi, 11827 Ada, 11 parsel

MEVKİİ: Mersin ili,Yenişehir İlçesi,Menteş Mah.

PAFTA NO:

ADA NO: 11827

PARSEL NO: 11

VASFI: -

YÜZÖLÇÜMÜ: 166,07 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Davalı , SAHAR ÖZÇELİK

İDARENİN ADI: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili,Yenişehir İlçesi,Menteş Mahallesi, 11827 Ada, 11 parsel sayılıtaşınmazın 166,07 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/129 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2023