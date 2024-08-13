T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13.08.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/218 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Akdeniz İlçesi,

MEVKİİ: Bağcılar/İhsaniye Mahallesi

PAFTA NO:

ADA NO: 110

PARSEL NO: 58

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 5.760,21 m²

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: EMEL YILMAZ

İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada, 58 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.