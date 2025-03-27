T.C. MERSİN 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:01

T.C. MERSİN 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.45829540-2023/49-Ceza Dava Dosyası

Sanık Adem GÜNGÖR hakkında “ Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan dava açıldığı, mahkememizce yapılan yargılama sonunda 15/10/2024 gün ve 2023/49 Esas, 2024/351 karar sayılı ilam ile TCK’nun 158/1-f-son maddesinden CMK’nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verilmiştir. Yozgat İli Aydıncık İlçesi Yenimahalle mah/köy nüfusuna kayıtlı 26/02/1991 Aydıncık doğumlu Emrullah ve Hüsne oğlu ADEM GÜNGÖR’ün dosyamızda belirtilen adresine tebligat yapılamadığı, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,Açıklanan nedenlerle;

1- 7201 sayılı tebligat kanunun 28/1 maddesi gereğince hüküm özetinin yerel bir gazetede, Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İSTİNAFyasa yolu açık olduğu hususu İLAN olunur.