TC. MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

TC. MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Vergi Kimlik No

T.C.Kimlik No

Ad Soyad / Unvan

İhbarname Fiş No


Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Vergi Tutarı

Ceza V.Kodu

Ceza Tutarı

Adres

7780476279


SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023102713Vw30000019

201801201812

0010

0010

542.431,87

3080

1.641.464,58

İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN

2590291615

57805274570

TAYFUN ÇOKYAŞAR

2022112113Vw00000061

201809201809

0015

0015

898.756,20

3080

2.696.268,60

ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN

2590291615

57805274570

TAYFUN ÇOKYAŞAR

2023081813Vw00000058

201806201806

0015

0015

548.264,53

3080

1.644.793,59

ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN

2590291615

57805274570

TAYFUN ÇOKYAŞAR

2022112113Vw00000059

201806201806

0015

0015

510.698,70

3080

1.532.096,10

ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN

8800482124


TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023103013Vw40000003

201811201811

0015

0015

359.056,27

3080

1.077.168,81

KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN

8800482124


TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023103013Vw40000002

201810201810

0015

0015

317.425,89

3080

952.277,67

KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN

8800482124


TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023103013Vw40000004

201812201812

0015

0015

278.202,35

3080

834.607,05

KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01933050