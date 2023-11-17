TC. MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TC. MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Vergi Kimlik No
T.C.Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
İhbarname Fiş No
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Vergi Tutarı
Ceza V.Kodu
Ceza Tutarı
Adres
7780476279
SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023102713Vw30000019
201801201812
0010
0010
542.431,87
3080
1.641.464,58
İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN
2590291615
57805274570
TAYFUN ÇOKYAŞAR
2022112113Vw00000061
201809201809
0015
0015
898.756,20
3080
2.696.268,60
ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615
57805274570
TAYFUN ÇOKYAŞAR
2023081813Vw00000058
201806201806
0015
0015
548.264,53
3080
1.644.793,59
ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
2590291615
57805274570
TAYFUN ÇOKYAŞAR
2022112113Vw00000059
201806201806
0015
0015
510.698,70
3080
1.532.096,10
ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN
8800482124
TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023103013Vw40000003
201811201811
0015
0015
359.056,27
3080
1.077.168,81
KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN
8800482124
TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023103013Vw40000002
201810201810
0015
0015
317.425,89
3080
952.277,67
KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN
8800482124
TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023103013Vw40000004
201812201812
0015
0015
278.202,35
3080
834.607,05
KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.