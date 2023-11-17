Yayınlanma: 17 Kasım 2023

TC. MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No

Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres 7780476279

SÖNMEZOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102713Vw30000019 201801201812 0010 0010 542.431,87 3080 1.641.464,58 İHSANİYE MAH. 4903 SK. 23 94- AKDENİZ MERSİN 2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000061 201809201809 0015 0015 898.756,20 3080 2.696.268,60 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN 2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2023081813Vw00000058 201806201806 0015 0015 548.264,53 3080 1.644.793,59 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN 2590291615 57805274570 TAYFUN ÇOKYAŞAR 2022112113Vw00000059 201806201806 0015 0015 510.698,70 3080 1.532.096,10 ÇİFTLİKKÖY MAH. 3213 SK. SU 4 APT SU APARTMANI 16 9 YENİŞEHİR MERSİN 8800482124

TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023103013Vw40000003 201811201811 0015 0015 359.056,27 3080 1.077.168,81 KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN 8800482124

TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023103013Vw40000002 201810201810 0015 0015 317.425,89 3080 952.277,67 KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN 8800482124

TÜRKOİL AKARYAKIT LPG DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023103013Vw40000004 201812201812 0015 0015 278.202,35 3080 834.607,05 KİREMİTHANE MAH. D. CEMALETTİN TANRIÖVER SK. DR.CEMALETTİN TANRIÖVER APT. C BLOK 1 26 AKDENİZ MERSİN

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.

