T.C. MERZİFON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/305 Esas

DAVALILAR: FETULLAH GÜLEN - T.C. NO-43627119878

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve deliller tebliğe çıkarılmış olup,adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Ön İnceleme duruşma gününün 06/06/2024 tarih ve 09:35'e bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Öninceleme duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/03/2024