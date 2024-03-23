T.C. MERZİFON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/305 Esas
DAVALILAR: FETULLAH GÜLEN - T.C. NO-43627119878
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve deliller tebliğe çıkarılmış olup,adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Ön İnceleme duruşma gününün 06/06/2024 tarih ve 09:35'e bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Öninceleme duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/03/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02007781