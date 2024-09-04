T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/123-227-105-231-213-195-211-169-209-235 sayılı dosyaları

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1) 2024/123 Esas sayılı dosyasından malikler Ali Ünver ve Erdem Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 222 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 162,62 m²lik kısmında,

2) 2024/227 Esas sayılı dosyasından malik Ömer Uluocak aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 138 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1070,57 m²lik kısmında,

3) 2024/105 Esas sayılı dosyasından malik Tahir Akkaya aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı Mahallesi, 234 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 1096,70 m²lik kısmında,

4) 2024/231 Esas sayılı dosyasından malik Yusuf Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 139 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 9,93 m² ve 241,86 m²lik kısmında,

5) 2024/213 Esas sayılı dosyasından malikler Mithat Özmen, İlhami Özmen, Bahri Özmen ve Döndü Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 200 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 274,78 m²lik kısmında,

6) 2024/195 Esas sayılı dosyasından malikler Arif Ünver, Temel Fevzi Ünver, Cemil Ünver, Ahmet Ünver, Şefik Ünver, Fatma Ünver, Cemile Gökdağ, Hasan Ünver, Hüseyin Ünver,Sayim Ünver, Ganime Demirci, Cengiz Ünver, Sefer Ünver, Zelha Ünver, Hanım Akkaya, Nuh Coşkuner, Mevlüde Özmen, Eyüp Coşkuner, Şaziye Eroğlu, Ayşe Ulusoy, Aygül Karaduman, Zeynep Ulusoy, Gülbahar Ulusoy, Yılmaz Coşkuner, Zöhre Kılıç, Yakup Coşkuner ve Harun Coşkuner aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 135 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 1875,62 m²lik kısmında,

7) 2024/211 Esas sayılı dosyasından malikler İlhami Özmen, Mithat Özmen, Bahri Özmen ve Döndü Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 200 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 10,58 m² ve 121,12 m²lik kısmında,

8) 2024/169 Esas sayılı dosyasından malikler Nezahat Gübül, Nidayi Gökdağ, Ayten Gökdağ, Erkan Gökdağ, İbrahim Gökdağ, Kadir Gökdağ, Nimet Özmen, İsmail Gübül, Cafer Gübül, Mehmet Gübül, Hurşut Gübül,Songül Ersül, Yasemin Kılıç, Zeliha Gökdağ, Asuman Eyibil, Şenel Gübül, Yavuz Gökdağ, Cengiz Gökdağ, Seher Gökdağ, Yalçın Gökdağ, Ramazan Gökdağ, Ercan Gökdağ, Adnan Gökdağ, Erdal Gökdağ, Mustafa Gökdağ ve Zeynep Ünveraleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 114 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 10,24 m² ve 1067,77 m²lik kısmında,

9) 2024/209 Esas sayılı dosyasından malik Hurşut Özmen aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 134 ada 175 parsel sayılı taşınmazın 97,46 m²lik kısmında,

10) 2024/235 Esas sayılı dosyasından malikler Dursun Ünver ve Abdullah Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 207 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 562,45 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumunTEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.