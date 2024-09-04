T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/183-89-87-181-85-243-83-81-79-179 sayılı dosyaları

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1) 2024/183 Esas sayılı dosyasından malikler Zeki Günalan, Ramazan Çevik, Ferudun Çevik, Osman Çevik, Şerife Bektaş, Hüsne Ünver, Songül Güney, Arife Ünver, Behire Çevik, Birgül Özışık, Naci Çevik, Erdal Çevik, İbrahim Çevik, Nihangül Uluocak, Nayil Yavuz, Fevzi Yavuz, Güllü Yavuz, Şermin Yavuz, Nermin Yıldız, Samiye Gürel, Saliha Ünver, Seher Ünver, Ramazan Günalan, Saime Ünver, Arif Günalan, Muammer Uluocak, Cemal Uluocak, Hüsne Özmen, Nevin Akkaya, Ali Özyurt, Bülent Özyurt, Ayşegül Uğur, Semiha Günalan, Engin Günalan, Ali Rıza Günalan ve Lütfiye Günalanaleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 132 ada 54 parsel sayılı taşınmazın 1002,24 m²lik kısmında,

2) 2024/89 Esas sayılı dosyasından malikler Cemal Bişkin ve Mustafa Pişkin aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı mahallesi, 219 ada 189 parsel sayılı taşınmazın 17,90 m² ve 1296,45 m²lik kısmında,

3) 2024/87 Esas sayılı dosyasından malik İsmail Tiryaki aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı mahallesi, 219 ada 180 parsel sayılı taşınmazın 683,70 m²lik kısmında,

4) 2024/181 Esas sayılı dosyasından malikler Hatice Günalan, Ferhat Günalan, İbrahim Günalan, Hasan Günalan, Hüseyin Günalan, Güldane Akkaya aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 132 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 468,12 m²lik kısmında,

5) 2024/85 Esas sayılı dosyasından malik Şakir Tiryaki aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı mahallesi, 219 ada 176 parsel sayılı taşınmazın 818,89 m²lik kısmında,

6) 2024/243 Esas sayılı dosyasından malik Abdurrahman Gökdağ aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 226 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 525,50 m²lik kısmında,

7) 2024/83 Esas sayılı dosyasından malikler Cemal Bişkin ve Mustafa Pişkin aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı mahallesi, 232 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 936,48 m²lik kısmında,

8) 2024/81 Esas sayılı dosyasından malik Şaban Tiryaki aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı mahallesi, 233 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 572,55 m²lik kısmında,

9) 2024/79 Esas sayılı dosyasından malikler Cemal Bişkin ve Mustafa Pişkin aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çardaklı mahallesi, 233 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 21,82 m² ve 574,25 m²lik kısmında,

10) 2024/179 Esas sayılı dosyasından malikler Yusuf Özmen, İbrahim Özmen, Arife Akkaya, Nedime Coşkuner, Recep Özmen, Mithat Özmen, İlhami Özmen, Bahri Özmen, Döndü Ünver ve Nimet Özmen aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar mahallesi, 133 Ada 57 parsel sayılı taşınmazın 894,34 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.