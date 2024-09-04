T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/167-241-165-215-217-221-249 sayılı dosyaları

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1) 2024/167 Esas sayılı dosyasından malik Salih Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 126 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 141,68 m²lik kısmında,

2) 2024/241 Esas sayılı dosyasından malikler Saniye Günalan, Behram Ünver, Tevfik Ünver, Hasan Ünver, Hayri Ünver, Rıza Ünver, Hasan Ünver, Hüseyin Ünver, Sayim Ünver, Ganime Demirci, Cengiz Ünver, Sefer Ünver ve Zelha Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 656,90 m²lik kısmında,

3) 2024/165 Esas sayılı dosyasından malik Nuri Ünver aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 126 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 327,06 m²lik kısmında,

4) 2024/215 Esas sayılı dosyasından malik Ali Özmen aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 200 ada 32 parsel sayılı taşınmazın 9,52 m² ve 794,50 m²lik kısmında,

5) 2024/217 Esas sayılı dosyasından malik Zeki Gürel aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 200 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 1444,61 m²lik kısmında,

6) 2024/221 Esas sayılı dosyasından malik Ali Baştağ aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 239 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 414,59 m²lik kısmında,

7) 2024/249 Esas sayılı dosyasından malikler Nuri Özmen ve Hurşit Özmen aleyhine Ordu ili, MESUDİYE ilçesi, Çavdar Mahallesi, 226 ada 85 parsel sayılı taşınmazın 171,88 m²lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.